Zmarł ksiądz Mirosław Wnuk, proboszcz parafii w Złotniku. Wkrótce ostatnie pożegnanie duchownego

Jak podkreśla radny Kazimierz Ostrowski ze Złotnika, takiego księdza długo parafianie będą wspominać. - Był bardzo dobrym księdzem, przyszedł do nas pięć lat temu. Był od niedawna w izolacji, czuł się podobno bardzo dobrze i nic nie zapowiadało, że tak się to skończy, a w poniedziałek dostaliśmy taką informację - mówi. - Pamiętam go jak objeżdżałem swoje pola to często widywałem go, jak spacerował z psem, zawsze miał przy sobie aparat fotograficzny.

Ksiądz zostanie pochowany w rodzinnym Szczebrzeszynie. Na weekend zaplanowano oficjalne pożegnanie duchownego w parafii.

WIDEO Zobacz też ostatnie pożegnanie duchownego z Nowej Soli