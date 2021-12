SOS dla drzew! Fundacja Eko-Lubusz przeprowadzi akcję w obronie żarskiego drzewostanu

Zamierzamy wyjść w teren z czarnymi szarfami z napisem SOS i w jednym terminie w wielu miejscach w kraju oznakować drzewa-mówi Remigiusz Krajniak z Eko-Lubusz. -Nie chodzi nam tylko o drzewa obecnie zagrożone. To może być dowolne miejsce. Ważne by zrobić to razem, w jednym dniu, w przestrzeni, w której pojawiają się ludzie. wystraczy zrobić zdjęcia, a relacje szeroko opublikować w mediach społecznościowych oznaczając je #DajmyDrzewomPrawo, #SOSdlaDrzew.