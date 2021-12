Sprawdzone przepisy na świąteczne potrawy od instagramerki z Żar. Zobaczcie, jak zrobić zakwas czy tatar ze śledzika Aleksandra Łuczyńska

Pyszne i zdrowe potrawy na święta. Przepisy zdradza nam Alicja Szobert, która prowadzi profil na Instagramie @moj_pomysl_na_zdrowie Pieczony łosoś Składniki: 1. Łosoś - 0,5 kg 2. Sos sojowy 3. Cytryna 4. Pieprz Sposób przygotowania: Łososia pokrój na mniejsze części (każda około 100g) i zalej obficie sosem sojowym. Każdy kawałek ryby dobrze natrzyj sosem. Odstaw do lodówki na godzinę. Nastaw piekarnik na 190 stopni. Ułóż w brytfance rybę. Piecz 20 minut. Jak wyciągniesz rybę skrop ją obficie cytryną i dodaj świeżo mielony pieprz. @Mój pomysł na zdrowie Zobacz galerię (6 zdjęć)

Mój sposób na zdrowie - to nazwa profilu instagramerki z Żar, która zachęca do zdrowego odżywiania. Specjalnie dla naszych Czytelników Alicja Szobert zdradza receptury na zdrowe, świąteczne potrawy. W naszej galerii znajdziecie przepisy na zdrowe pierniczki, pieczonego łososia, zakwas z buraków, carpaccio z buraków czy kompot z suszu. To same pyszności, które z pewnością nie przyczynią się do powstania nadprogramowych kilogramów.