Tajemnica w środku lasu. Co się stało z mieszkańcami pięciu miejscowości nad Nysą Łużycką, które nagle zniknęły? To były całe pokolenia!

Nad brzegiem Nysy nagle zniknęło pięć miejscowości

Znikające miejscowości

Za Potokiem mija się elektrownię wodną Przysieka. I to ona była przyczyną moich poszukiwań. Mężczyzna, którego tam spotkałam opowiedział mi ciekawą historię o Lichtenbergu.

Kiedyś ta maleńka miejscowość leżała dokładnie naprzeciwko Przysieki. Pan tajemniczo dodał na pożegnanie, że teraz tej miejscowości już nie ma, ponieważ zniknęła. Niewiele myśląc, postanowiłam poszukać śladów tej wioski. Wjechałam w las i brukowaną drogą dotarłam do przesieki w lesie. Jakie było moje zdumienie, gdy zobaczyłam, że to nie zwykła wycinka, tylko pozostałości peronu kolejowego i fundamenty jakiś budynków. Wróciłam do domu i zaczęłam szperać w Internecie. Niestety prawie wszystkie zachowane dokumenty i wspomnienia były po niemiecku. Nie zmniejszyło to wcale mojego zapału i po trudnych poszukiwaniach mogłam zebrać to wszystko w jedną, niewiarygodną historię.

Droga z Przewozu do Łęknicy jest mało uczęszczana. Jadąc nią ma się wrażenie, że czas stanął w miejscu. Nikt tutaj nie zagląda, chyba, że jesienią na grzyby. Szosa malowniczo wije się doliną Nysy. Po lewej widać w oddali granicę z Niemcami, po prawej nieprzebyte lasy. Małgorzata Fudali Hakman, www.mein-skerbersdorf.de

Przy drodze Przewóz-Łęknica leżało, w 1945 roku, 7 miejscowości. Pierwszy Potok(niem. Pattag), następnie Jamnizt(dzisiaj nie istnieje) Lichtenberg(także nie ma go na mapach), Wendisch Musta (niem. Birkfahre)- (nie istnieje), Schrothammer-(nie istnieje), Kutschig-(nie istnieje), Przewoźniki-(niem.Hermsdorf) oraz Nowe Czaple(niem.Birkensted). Do dzisiaj zachowały się w różnym stopniu tylko trzy: Potok, pewnie dlatego, że powstała tam, w miejscu poniemieckich składów amunicji, jednostka wojskowa oraz Przewoźniki i Nowe Czaple. Pozostałe zniknęły w tajemniczych okolicznościach, a przecież do 1945 mieszkało w nich naprawdę sporo mieszkańców…