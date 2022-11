Tak wygląda pałac Promnitzów w Żarach. Właściciele obiecują poważne inwestycje, a jak dziś wygląda ten ogromny zabytek?

O zamku Dewinów - Biebersteinów w Żarach mówiło się w ostatnim czasie bardzo dużo, głównie z racji projektu adaptacji jego ruin na Centrum Tradycji i Kultury. W ramach konkursu architektonicznego wybrano projekt, a jego prezentacja odbyła się podczas wystawy, a następnie także podczas zwiedzania samego zamku. I właśnie podczas sobotniej wycieczki mieszkańcy dopytywali, co dalej z pałacem. - My już chyba nie doczekamy, jak to wszystko wyremontują - mówiła jedna ze zwiedzających mieszkanek, której rodzice przed laty pobrali się właśnie w pałacu.

Poważna inwestycja

Podobnie, jak zamek, tak i dawna wizytówka Promnitzów, są w opłakanym stanie, tyle, że zamek należy do miasta, pałac jest w rękach prywatnych. Jak podkreślał Arkadiusz Gutka ze Stowarzyszenia Regionu Łużyce, dla samego zamku bardzo istotny jest dostęp do dziedzińca, który zresztą właściciele pałacu udostępniają władzom. Plany wobec zamku są konkretne, jak na to zapatrują się właściciele pałacu?

- Kiedy kupiliśmy całość powiedzieliśmy, że za trzy lat będziemy się tutaj bawić na balu sylwestrowym, co potem nam długo wypominano, dlatego teraz nie podajemy żadnych dat. Plany mamy duże, ale sam pałac budowano ponad dwadzieścia lat, jego remont będzie trwać jeszcze dłużej. To poważna inwestycja i nie chcemy zdradzać szczegółów - ucina Jerzy Pietrak, jeden z właścicieli zabytku.

Wierzycie, że się uda? Zerknijcie do naszej galerii, zobaczcie, jak wyglądają wnętrza żarskiego pałacu.