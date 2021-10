Tydzień Seniora 2021 w Żarach już trwa. Program imprez, wydarzeń, atrakcji dla seniorów z okazji wielkiego święta

Tydzień Seniora 2021 w Żarach to wiele atrakcji przygotowanychz myślą o seniorach. Będzie nie tylko imprezowo, ale też zdrowo, coś dla ciała i dla ducha. Zobaczcie dokładny program wydarzeń na nadchodzący Tydzień Seniora w Żarach. Tak naprawdę tydzień to tylko umowne ramy czasowe, bo niemal na cały październik zaplanowano sporo atrakcji:

,,Voucher dla Seniorów” do Kina Pionier na seans filmowy - do pobrania od 01.10.2021 w Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego Żary, Pl. K. Wyszyńskiego 2 oraz Żarskim Domu Kultury, ul. Wrocławska 7 w godzinach pracy instytucji - ilość ograniczona. Zadanie finansowane przez Burmistrz Miasta Żary.

05.10 - wtorek Godz. 10.00 – 15.00 – Zbiórka o godz. 10.00 przy PTTK Żary Pl. K. Wyszyńskiego 11

,,Szlakiem ceramiki” – wycieczka rowerowa. Zakłady ceramiczne Mirostowice Dolne i Jankowa Żagańska . Szczegółowe informacje pod numerem 602 777 969.

06.10 - środa

Godz. 10.00 – 12.00 - Żarski Dom Kultury ul. Wrocławska 7

,, Łużyckie spotkanie polskich i niemieckich seniorów” – wstęp wolny. 07.10 - czwartek

Godz. 10.00 – 14.00 - Zbiórka o godz. 10.00 przy PTTK Żary Pl.K.Wyszyńskiego 11

Wycieczka pieszo – autokarowa ,, Z Żar do Żar”. Informacje pod numerem 602 777 969.

Godz. 12.00 - Folwark Zamkowy ul. Folwarczna 3

Spotkanie integracyjne ( występ artystyczny, punkt pomiaru ciśnienia i poziomu cukru). 08.10-piątek

Godz. 10.00 – 13.00 – Zbiórka o godz.10.00 wiata Stadion Syrena, ul. Sportowa

Spacer po Zielonym Lesie z elementami gimnastyki. Informacje pod numerem 602 777 969 ( wstęp wolny ). Zadanie dofinansowane przez Burmistrz Miasta Żary. 09.10 - sobota

Godz. 7.00 – 19.00 - Zbiórka o godz. 7.00 przy PTTK Żary Pl. K. Wyszyńskiego 11

Wycieczka autokarowa ,, Rudawy Janowickie, Kolorowe Jeziorka”. Wycieczka odpłatna, zapisy tel: 602 777 969.

Godz. 16.00 – 22.00 - Folwark Zamkowy ul. Folwarczna 3

Zabawa z okazji ,,Dni Seniora” – zapisy w Związku Emerytów i Rencistów Żary, ul. Myśliwska 5 lub tel. 516446617. Zadanie dofinansowane przez Burmistrz Miasta Żary. 11.10 - poniedziałek

Godz. 10.00 – 12.00 - Zbiórka o godz. 10.00 przy PTTK Żary Pl.K.Wyszyńskiego 11

Turystyczno – rekreacyjna gra miejska ,, Trino – szlakiem zwierząt i żarskich zabytków” ( tel. 602 777 969 ). Zadanie dofinansowane przez Burmistrz Miasta Żary. 12.10 – 14.101

Godz. 8.00 – 10. 00 – Pływalnia Wodnik ul. G.P. Telemanna 1

,,Pływalnia Wodnik dla Seniorów” – bezpłatne bilety wstępu do nabycia w sekretariacie pływalni w dniach 05.10 – 06.10.2021 w godz. 10.00 – 14.00. Liczba biletów ograniczona. Szczegółowe informacje tel. 68 470 28 70. 12.10 - wtorek

Godz. 9.30 – 13.00 – Dzienny Dom ,, Senior+” ul. Parkowa 8

Dzień Otwarty Dziennego Domu ,, Senior+” – występ artystyczny, prelekcje profilaktyczne Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji. Szczegółowe informacje tel. 68 475 56 08. 14.10 - czwartek

Godz. 10.00 – 11.00 - Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego Żary, Pl. K. Wyszyńskiego 2,

,, Mydlane fantazje w Muzeum” – zapisy do dnia 13.10.2021 w siedzibie muzeum. Ilość miejsc ograniczona. Tel. 68 363 83 70. 15.10 - piątek

Godz. 10.00 – 11.00 - Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego Żary, Pl. K. Wyszyńskiego 2.

Zwiedzanie Kościoła farnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach. Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego oraz tereny przymuzealne ( wstęp wolny).

Godz. 13.00 – 15.00 – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wrocławska 11, Żary, tel.68 374 37 36

,, Pogodny, szczęśliwy Senior” – spotkanie z psycholog Panią Lucyną Hoffman – Czyżyk Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żarach ( wstęp wolny ). 22.10 - piątek

Godz. 10.30 – 12.30 – Rodzinny Dom Seniora ,,Leśne Zacisze”, ul. Leśna 28/5. Tel. 502 128 818

,, Kronika X – lecia działalności Rodzinnego Domu Seniora ,, Leśne Zacisze”.

Godz. 17.00 - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wrocławska 11, Żary, tel.68 374 37 36

Spotkanie autorskie z poetką i podróżniczką Krystyną Sławińską w ramach cyklu ,,Senior z pasją”( wstęp wolny ). Zobacz, jak oszuści czyhają na seniorów**