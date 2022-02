Gdzie zanosić dary dla mieszkańców Ukrainy w Żarach? Na jaką pomoc mogą liczyć uciekający przed wojną Ukraińcy

Zbiórkę prowadzimy w biurze OR PCK Żary przy ul.Myśliwskiej 5 w poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 15:00. Od wtorku zbiórka będzie prowadzona na Folwarku Zamkowym we współpracy z Urzędem Miejskim w Żarach. W razie pytań jesteśmy dostępni pod nr tel: 607 323 794 oraz 731 541 000. Pozdrawiam Katarzyna Koszela kierownik OR PCK w Żarach