Polski Czerwony Krzyż w Żarach ruszył z akcją dla uchodźców z Ukrainy. Indywidualnie deklarują pomoc także mieszkańcy Żar

W poście na FB czytamy:

Do Żar jadą właśnie trzy rodziny z terenu Ukrainy. Są to matki z dziećmi w wieku od 2 do 8 lat.

Ludzie dobrej woli przyjmą uchodźców do swoich domów jednak potrzebne jest wsparcie w postaci artykułów spożywczych, higienicznych i tekstyliów.

Zbieramy pampersy, mleko modyfikowane, ubrania dziecięce, pościel, konserwy i inne trwałe jedzenie.

W sprawie przekazania darów można kontaktować się z kierownikiem Oddziału Rejonowego PCK w Żarach pod numerem telefonu 607323794, a od poniedziałku od godziny 8:00 zbiórka będzie prowadzona w biurze PCK przy ul. Myśliwskiej 5 w Żarach.

Prosimy o udostępnianie postu aby dotarł do jak największej liczby osób.