Wieża ciśnień w Jankowej Żagańskiej ma już sto lat i właśnie uczczono jej okrągłe urodziny. Mamy zdjęcia z wnętrza tego zabytku

Wieża jest też technologicznym cackiem; dwa pierwsze stropy odcinkowe na belkach dwuteowych wznoszące się na 6 i 12 m mają na środku otwory (1 x 1,5 m), do wciągania pompy w wypadku konieczności remontu. Na trzecim piętrze stoi do dziś prostopadłościenny, zamknięty zbiornik pośredni o pojemności 14 m3, z niego pompowano wodę na prawie 24 m powyżej parteru do walcowatego, głównego zbiornika – mieszczącego 35 m3 wody - czyli 35 ton podpartych na 10 m2 murów obwodowych. To wszystko połączone było systemem rur pompujących i wyprowadzających wodę do wielkiej dachówczarni.