Wychowanek Agrosu Żary, Michał Kiernożycki został stypendystą Funadacji „Wybiegaj w Przyszłość”

-Michał jest bardzo młodym zawodnikiem, którem udało się w tym roku wiele osiągnąć m.in mistrzostwo kraju i został wybrany do ogólnopolskiego programu stypendialnego najlepiej zapowiadających się zawodników w Polsce "Wybiegaj w Przyszłość". Wiele osób mogłoby pomyśleć, że Michał doszedł do takich sukcesów dzięki talentowi, ale osób utalentowanych jest mnóstwo, a to, co spowodowało, że zaczął osiągać tak wybitne wyniki, to ciężka konsekwentna praca. W tym roku nie spoczywamy na laurach i rozpoczęliśmy przygotowania do sezonu 2023. Jesteśmy po 2 obozach i przed kolejnymi trzema, ambicje na ten sezon są duże jak co roku i mamy nadzieje, że wybrana droga pozwoli zakwalifikować się na Mistrzostwa Europy, co będzie kolejnym krokiem do marzeń o Olimpiadzie-opowiada o swoim podopiecznym jego trener-Mateusz Wisz.