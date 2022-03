Zabytek w Straszowie na sprzedaż. Właściciel chce 1 mln 500 tys. zł za dworek myśliwski w gminie Przewóz

Dworek myśliwski w Straszowie to zabytek leżący w samym środku wsi, przy skrzyżowaniu dróg Żary - Przewóz oraz Wymiarki - Dobrochw. Najprawdopodobniej został wzniesiony z początkiem XIX wieku, w miejscu dawnego zameczku myśliwskiego.

Niezwykły, zabytkowy dwór ma nowych właścicieli. Co będzie się tutaj działo?

Po wojnie należał do PGR, w latach 60 - tych przeszedł remont, dziś jest w rękach prywatnych. Obecny właściciel wystawił zabytek na sprzedaż. Cena to 1 mln 500 tys. złotych. Powierzchnia dworku to 777 metrów kwadratowych, obory - 350 mkw. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia zabytku.