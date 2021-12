Żarski policjant w czasie wolnym od służby, zatrzymał podejrzanego o usiłowanie kradzieży

W minionym tygodniu, w drodze do domu w pobliżu jednego ze sklepów na terenie Żar zauważył podejrzanego mężczyznę. Rozpoznał w nim osobę ze zdjęcia zrobionego przez pokrzywdzoną. Mężczyzna 19 listopada tego roku usiłował ukraść huśtawkę znajdującą się na terenie jednej z posesji w Żarach. Dokonać tego przestępstwa na szczęście mu się nie udało, ponieważ spłoszyli go pokrzywdzeni. Policjant zatrzymał 28-latka i doprowadził do żarskiej komendy, gdzie zatrzymany usłyszał zarzut usiłowania kradzieży. Może mu grozić za to do 5 lat pozbawienia wolności.

komisarz Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach