Dwóch osobników "pod wpływem" zniszczyło choinkę w Łęknicy. Wszystko nagrał monitoring

Jak napisał burmistrz miasta Piotr Kuliniak na swoim profilu FB:

Wczoraj o godzinie 22.23 ( mamy nagrane całe zajście z monitoringu) koło Urzędu Miejskiego w Łęknicy przechadzało się dwóch " australopiteków", którzy szukając ujścia nasączonych alkoholem, skumulowanych emocji, postanowili pokazać kto tu rządzi. Po nieudanej próbie wybicia szyby na tablicy ogłoszeń wiszącej na budynku Urzędu Miejskiego, postanowili "naprawić" oświetlenie na choince, rozrywając kabel łączący poszczególne elementy oświetlenia, oraz wyrywając część dekoracji świątecznej. Na szczęście usterkę udało nam się szybko naprawić dzięki operatywności chłopaków z MZK. Nie będę tego komentował bo chyba nie ma po co.

Ps Zapraszamy obydwu panów do Urzędu w celu złożenia wyjaśnień, do zaistniałej sytuacji. W przeciwnym razie całą sprawę zgłosimy na Policję.

Burmistrz "poprosił" grzecznie, żeby sprawcy zgłosili się sami, w przeciwnym razie zgłosi sprawę na policję.