Żary solidarne z Ukrainą. W poniedziałek wieczorem zaplanowano spotkanie przed Ratuszem, mieszkańcy będą wspierać Ukraińców

Mieszkańcy Żar od kilku dni nie ustają w wysiłkach, by pomóc Ukraińcom. W poniedziałek, w geście solidarności z naszymi sąsiadami zza wschodniej granicy, organizowane jest spotkanie. Początek o 18.00 przed żarskim Ratuszem.

Żary solidarne z Ukrainą

Spotkajmy się w poniedziałek, 28 lutego 2022 r. o godz. 18:00 przed Ratuszem w Żarach.

Dzień 24 lutego 2022 roku przejdzie do historii jako koniec epoki dobrobytu i pokoju w Europie, trwający od czasu zakończenia II wojny światowej.

Bandycka napaść Rosji na swojego sąsiada i zajęcie przemocą części terytorium Ukrainy, jest nie tylko pogwałceniem prawa międzynarodowego i obowiązujących traktatów pokojowych, ale też zburzeniem pokoju w całej Europie.

Władimir Putin rozpoczął wojnę nie tylko pomiędzy Rosją a Ukrainą, ale również rozpoczął swą krucjatę przeciw demokracji.

Naszym jednym obowiązkiem jest bronić prawa Ukraińców do życia w godności i pokoju, a drugim bronić prawa pozostałych Europejczyków do tego samego. Bo w XXI w. każda wojna może stać się błyskawicznie wojną o szerokim zasięgu.

Dlatego przyjdźmy i wspólnie, jako obywatele, wyraźmy swój sprzeciw wobec agresji tyrana - piszą organizatorzy.