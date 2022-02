Sportowcy z Żar dla Ukrainy. Na meczu koszykarzy Sokoła Żary zbierano dary dla mieszkańców Ukrainy

- Zbiórka dla obywateli Ukrainy przerosła nasze oczekiwania. Każdy kibic dał coś od siebie. Mnóstwo worków z ciuchami , kartonów z żywnością, kosmetyki, apteczki i wiele innych. To nie fikcja, to nie puste słowa i gesty, to czyny ludzi z dobrymi sercem-powiedział Radosław Barcz, trener Sokoła Żary, który razem z żoną Anną zadeklarowali pomoc uchodźcom z Ukrainy.