Bezdomni z noclegowni przy ul. Bohaterów Getta w Żarach, trafili do sali gimnastycznej nowej siedziby MOPS

Sprawa żarskiej noclegowni wzbudziła ogromne oburzenie. Warunki, w jakich przebywali bezdomni w budynku przy ul. Bohaterów Getta urągały ludzkiej godności. W czwartek bezdomni trafili tymczasowo do sali gimnastycznej w nowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W poniedziałek 12 grudnia opublikowaliśmy materiał na temat żarskiej noclegowni przy ulicy Bohaterów Getta. Warunki, w jakich przebywali tutaj bezdomni, to prawdziwy dramat. Grzyb, pleśń na ścianach, zapuszczone toalety. Zdjęcia z wnętrza noclegowni wywołały ogromne oburzenie wśród internautów i nie ma się czemu dziwić. Pod publikacją materiału w mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy: - Jak się dba, tak się ma. Ogrzewalnia powstała z ruiny, gdzie tynk się walił na głowę, a okna wypadały w futryn. Została wyremontowana i działała wiele lat, było zadbane, było czysto i ani śladu grzyba. To co teraz widać na zdjęciach to jest jakiś dramat i tyle. A gdzie jest sanepid, który wcześniej potrafił się przyczepić do krzywo ułożonych ręczników na półce, nie widzi tego co teraz tam się dzieje? - pisze jedna z internautek.

Włos jeży się na głowie

Przypomnijmy. Noclegownia w Żarach działa przy ul. Bohaterów Getta od kilkunastu lat. Jej wnętrza są wynajmowane od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej. Prowadzeniem noclegowni zajmuje się od kilku lat fundacja "Pogodna Jesień Seniora". Jeszcze w 2018 roku wnętrza noclegowni zostały odmalowane, wyremontowane, nie było śladu grzyba. Dziś budynek jest w fatalnym stanie, a widok ścian w sali głównej oraz, w szczególności, toalet, sprawia, że włos jeży się na głowie.

Na szczęście, po zainteresowaniu mediów, sprawie nadano bieg ekspresowy. W czwartek 15 grudnia bezdomnych przeniesiono do sali gimnastycznej w budynku nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej. Budynek niedawno oddano do użytku po kapitalnym remoncie. Dawniej mieściła się tutaj Szkoła Podstawowa nr 3. Tutaj jednak bezdomni nie będą długo, jest to tymczasowe rozwiązanie.

Tymczasowe rozwiązanie

- Planujemy przeniesienie noclegowni, na czas remontu, do dawnego budynku MOPS przy ulicy Okrzei. Obiekt był przez dłuższy czas wyłączony z użytku, więc trzeba zadbać o jego przywrócenie do eksploatacji. Jak tylko zostaną przeprowadzone niezbędne prace, przeniesiemy tutaj noclegownię tymczasowo. Bezdomni będą przebywać w budynku przy Okrzei do zakończenia remontu przy ulicy Bohaterów Getta - mówi Katarzyna Penkala, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponad milion na remont