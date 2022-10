Cmentarz komunalny w Żarach. Wyszukiwarka grobów działa od dwóch lat, na żarskiej nekropolii jest już osiemnaście tysięcy grobów

Cmentarz komunalny w Żarach przy ulicy Szpitalnej, jak wszystkie nekropolie w Polsce, będzie wkrótce przeżywał oblężenie. Jak co roku, 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych, będziemy odwiedzać groby bliskich. Artur Jankowiak, zarządca cmentarza, informuje, że obecnie przy Szpitalnej w Żarach jest już ponad osiemnaście tysięcy grobów.

Tysiące grobów na cmentarzu

To ogromna powierzchnia, bo aż 47 kwater, w której jest pochowanych kilkadziesiat, lub nawet wiecej, osób. Znalezienie grobu bliskich czasem może być trudne, ale pomoże Wam specjalna wyszukiwarka internetowa. W Żarach działa już od dwóch lat i dobrze się sprawdza. Będąc na cmentarzu, można bez większego trudu odnaleźć numer kwatery, rząd, numer grobu, wystarczy w internecie wpisać imię i nazwisko zmarłej osoby. Jeśli nie możemy osobiście przyjść na cmentarz, jest możliwość zapalenia wirtualnego znicza.

Ceny od lat takie same

Na stronie znajdziemy też aktualny cennik. A ceny na cmentarzu są od lat takie same, ostatnia uchwała dotycząca opłat, została uchwalona w 2009 roku. Jak przyznaje A. Jankowiak, w porównaniu do innych miast, nie są to duże kwoty.