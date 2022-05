Damian Onuchowski stoczył heroiczny bój z sepsą. Wygrał i udało mu się wrócić do sportu. Poznaj epicką historię niesamowitego człowieka

Był w stanie krytycznym

3 lata temu, Damian Onuchowski zachorował na sepsę. Na początku sierpnia pojawiły się objawy: gorączka i dreszcze. Triathlonista, który przygotowywał się do startu w bardzo ważnych zawodach sądził, że to że to niegroźna infekcja. Zaczął się leczyć domowymi sposobami, ale to nie pomagało. Trafił do lekarza, a potem do szpitala. Dzień później wylądował na OIOM-ie w 105 Szpitalu Wojskowym. Jego stan się pogarszał: przestały pracować płuca i po kolei inne organy. Wprowadzono go w śpiączkę farmakologiczną. Lekarze dawali mu znikome szanse na przeżycie, ale on się nie poddawał.