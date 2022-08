Mateusz Karbowy z Żar znów zmierzy się z torem przeszkód w Ninja Warrior. Trzymajmy kciuki za naszego strażaka!

W ubiegłym roku doszedł do finału. Jak będzie w tegorocznej edycji?

-Tegoroczny występ w szóstej już edycji Ninja Warrior Polska jest moim przekazem do ludzi, że kontuzja symbolizująca jakąkolwiek przeszkodę w naszym życiu, jest tylko chwilowym utrudnieniem na drodze do spełnienia marzeń. Zawsze można pokonać przeciwności losu i również symbolicznie wrócić na tor. Chciałbym ten bieg zadedykować wszystkim sportowcom, którzy zmagają się z urazem-twierdzi żaranin.

-Bardzo zależało mi, aby pokazać zdolności regeneracyjne ludzkiego organizmu oraz efekty najnowszych odkryć medycznych. Niech mój szybki powrót da im wiarę w uzdrowienie oraz rozbudzi wolę walki, bo to tylko pewien etap we wspinaczce na szczyt. Zawsze mamy wpływ i moc, by wyjść z trudnej sytuacji.