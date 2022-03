"Katedra" w Żarach to prawdziwa perełka wśród żarskich zabytków. Prezentuje się magicznie o wschodzie słońca

Relikty zachowały się w północnym fragmencie korpusu. Około 1280 roku dostawiono w narożniku, między nawą a prezbiterium, czworoboczną wieżę kamienną. W miarę wzrostu znaczenia miasta rozbudowywano kościół. W 1308 roku zbudowano gotyckie prezbiterium. Następnie przystąpiono do budowy gotyckiego korpusu, jego wnętrze przysklepiono do 1430 roku i ponownie podwyższono wieżę o 6 metrów. Po pożarze podwyższono prezbiterium o 2 metry. W 1445 roku wzniesiono kaplicę Św. Barbary (obecna Zakrystia). Nieco później przybudowano przedsionek północny i wreszcie zachodni. Ta bryła gotycka dotrwała do dziś, choć w 1672 roku dobudowano do prezbiterium kaplicę grzebalną Promnitzów. Gruntowna renowacja kościoła 1864 roku pozostawiła po sobie nowe sklepienie oraz oblicowanie ścian prezbiterium.