Wnętrze "Katedry" w Żarach z lotu ptaka prezentuje się imponująco. Zobacz wspaniałe zdjęcia!

Wnętrza katedry są także unikatowe. Choć brakuje w niej dawnego wystroju, to i tak prezentuje się imponująco. A spojrzenie z lotu ptaka zapiera dech w piersiach.

Historia najnowsza

Kościół odzyskał i odbudował w latach 1975 - 1980 ks. prał. Tadeusz Demel. Parafię erygował Sługa Boży Bp Wilhelm Pluta 29 czerwca 1980.

Pierwszym proboszczem parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach został ks. mgr Tadeusz Kleszcz, który pełnił tę funkcję w latach 1980 - 2001. 22 sierpnia 2001 roku nowym proboszczem zostaje ks. lic. Andrzej Tymczyj. W latach 2001 - 2005 zostaje wykonany gruntowny remont dachu kościoła oraz zostaje zbudowana kaplica wiecznej adoracji.

W styczniu 2005 roku ks. Andrzej Tymczyj ulega wypadkowi samochodowemu i zostaje przeniesiony na urlop zdrowotny, a od 1 lipca 2005 r. nowym proboszczem zostaje ks.Jan Poźniak, który pełni tę funkcję do 24 października 2014 r., kiedy to po rocznej walce z chorobą odchodzi do Domu Ojca.