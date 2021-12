Koronawirus w Żarach i powiecie żarskim. Po wczorajszym rekordzie w Żarach dzisiaj spadek zakażeń Małgorzata Fudali Hakman

Pixabay

W sobotę, 4 grudnia w Lubuskiem potwierdzono 660 przypadków koronawirusa. To liczba niższa niż tydzień wcześniej (27 listopada było 768 infekcji). Po raz pierwszy od wielu dni mamy więc do czynienia ze spadkiem wskaźnika zakażeń w całym Lubuskiem. Aktualnie wynosi on 61,96 os. na 100 tys. mieszkańców. Poza tym odnotowujemy spadek średniej zakażeń w dziewięciu z czternastu lubuskich powiatów.