Koronawirus w Żarach. Pandemia nie słabnie. W powiecie żarskim nieznaczny spadek zakażeń! hakma

W czwartek, 2 grudnia potwierdzono 747 nowych przypadków koronawirusa w Lubuskiem. To już trzeci raz, gdy w trakcie czwartej fali pandemii liczba infekcji w regionie przekroczyła siedemset przypadków. A ponieważ w poprzedni czwartek dane pandemiczne były niższe, to wskaźnik zakażeń w całym województwie wzrósł do poziomu 61,83 os. na 100 tys. mieszkańców.