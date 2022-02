Koszykarze BC Swiss Krono Żary nie znaleźli żadnych argumentów na koncertową grę pana prezesa

Niestety ostatni mecz obnażył wszystkie słabości żarskiej drużyny. Do Żar przyjechała ekipa Ignerhome Basket Nysa, zajmująca, podobnie jak żaranie, miejsce w środku tabeli. Prezes Ignerski zbudował zespół, w którym gra pierwsze skrzypce(i to jak!), a jego zawodnicy bawią się wspaniale i widać, że sprawia im to ogromną przyjemność.

Koncertowa gra gości

Mecz zaczął się bardzo dobrze dla przyjezdnych, którzy do 8. minuty pierwszej kwarty nie pozwolili miejscowym zdobyć żadnego punktu, prowadząc 7:0. Wtedy, po czasie wziętym przez lekko zirytowanego szkoleniowca z Żar, miejscowi w końcu zaczęli się żwawiej poruszać po parkiecie. Jakoś doprowadzili do remisu, a nawet wyszli na moment na prowadzenie. I to było wszystko, na co było stać żaran w tym meczu. Od drugiej kwarty zaczął się bowiem koncert na nyską orkiestrę i dyrygenta. Gościom wychodziło wszystko, a miejscowym absolutnie nic. A pan dyrygent, czyli Michał Ignerski, którego fanom koszykówki nie trzeba przedstawiać, pokazał wszystkim obecnym, że wiek to tylko cyferki na papierze i że miedzy nim, a grającymi na parkiecie, wykopany jest prawdziwy rów mariański. Dzielił i rządził, a reszcie pozostało grzecznie się przyglądać i ewentualnie wzdychać pod nosem. „Igner”, na luziku i z uśmiechem na twarzy, poprowadził swój zespół do spektakularnego zwycięstwa, prowadząc do przerwy dwudziestoma punktami.

Przyjemnie się oglądało kogoś, kto czerpie taką radość z tego co robi. Chapeau bas panie prezesie.