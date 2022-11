Marcel Korkuś wrócił do Polski po akcji na granicy Afganistanu i Tadżykistanu. Poszukiwania trzeba było przerwać

Niestety, tym razem, już trzeciego dnia, jego działania przerwała poważna awaria sprzętu. Sonar służący do poszukiwań pod wodą został uszkodzony. Mimo prób napraw, konsultacji z producentem, nie udało się go na nowo uruchomić. Prawdopodobnie uszkodzona została elektronika. Sprzęt o wartości 220 tysięcy złotych, który pomógł w odnalezieniu ciał m.in. trzyletniego Kacperka czy Joanny Gibner, jest bezużyteczny.

Ekstremalne warunki

- Najtrudniejsze jest to, że są teraz osoby, które czekają na moją pomoc, ale nie jestem w stanie nic zrobić - podkreśla Marcel. - Cała wyprawa była wyjątkowo trudna, jeszcze nigdy nie pracowałem w tak ekstremalnych warunkach. Miałem nadzieję, że samochód, który spadł w przepaść, uda się znaleźć dość szybko, ale rzeka jest nieprzewidywalna. Podobno w ubiegłym roku ciężarówkę o wadze 60 ton, która wpadła do tej samej rzeki, w ciągu kilku dni silny prąd porwał o kilka kilometrów dalej. Co tu mówić o samochodzie ważącym ok. 2,5 tony. To bardzo trudna akcja, takze ze względów bezpieczeństwa. Każdego dnia musieliśmy mieć pozwolenie od strony afgańskiej i tadżykistańskiej na prowadzenie poszukiwań, pilnowało nas wojsko i Talibowie. Bardzo żałuję, że musiałem przerwać akcję, bo nie lubię niedokończonych spraw.