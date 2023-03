Mateusz Rola w finale programu "You Can Dance. Nowa Generacja 2". W piątek finałowy odcinek

Mateusz Rola, nastolatek reprezentujący Żary w ostatnim odcinku "You Can Dance. Nowa Generacja 2" zatańczył z Wiktorią Nakielską przepiękną moderowaną choreografię do piosenki Edyty Górniak „Kolorowy Wiatr” z bajki "Pocahontas". Swoim występem zachwycili jurorów. Mateusz znalazł się w finale między innymi dzięki głosom wysyłanym na niego przez widzów. Finałowy odcinek już w najbliższy piątek 24 marca w TVP2 o godzinie 20.50. Do piątku można też wysyłać o SMS-y o treści 6 na numer 7346, aby wesprzeć Lubuszanina.