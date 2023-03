Nabór do szkoły muzycznej w Żarach. Dni otwarte i zajęcia przygotowujące dla kandydatów

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Żarach im. G. Ph. Telemanna zaprasza kandydatów chętnych do nauki na dni otwarte i zajęcia przygotowujące do egzaminów. Nabór do szkoły rozpoczyna się w maju, ale już teraz warto rozpocząć przygotowania. Kandydaci do nauki gry na instrumentach będą mieć do wyboru m.in. skrzypce, fortepian, wiolonczelę, altówkę, akordeon, klarnet, saksofon, trąbkę czy nawet perkusję.