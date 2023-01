Noclegownia w Żarach. W jakich warunkach przebywają bezdomni po przeprowadzce? Dlaczego nie mają dostępu do gniazdek elektrycznych?

Przypomnijmy. Siedziba noclegowni to oficjalnie wciąż budynek pod zarządem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Bohaterów Getta w Żarach. Samą noclegownią i opieką nad bezdomnymi zajmuje się fundacja Pogodna Jesień Seniora, która została wybrana przez miasto w ramach konkursu. Niestety, wnętrza w których do niedawna przebywali bezdomni, są w fatalnym stanie. Wszechobecny grzyb na ścianach, warunki sanitarne urągające ludzkiej godności wołają o pomstę do nieba.

Natrysk i gniazdka?

Po nagłośnieniu sprawy przez media, publikacji zdjęć, miasto podjęło decyzję o przeniesieniu bezdomnych, tymczasowo, do sali gimnastycznej w budynku dawnej szkoły przy ul. Parkowej. Od niedawna to piękne, odremontowane wnętrza Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tutaj bezdomni mieli trafić tylko na czas przygotowań wnętrz dawnej filii MOPS przy Okrzei, czyli do kolejnej przeprowadzki. Od grudnia sytuacja się nie zmieniła i wciąż przebywają w sali gimnastycznej. Niedawno pojawił się informację o tym, że bezdomni nie mają dostępu do natrysku oraz gniazdek elektrycznych.