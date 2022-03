Pomoc dla Ukraińca, który jeszcze niedawno mieszkał i pracował w Żarach. Liczy się każde wsparcie

Chłopak na jesień wrócił do rodziny, do żony. Chciał pobyć z rodziną po długiej rozłące. Wszystko niby normalne gdyby nie fakt, że przyszła wojna. Pochodzi i mieszka w Mikołajowie (Миколаїв, obwód mikołajowski, Ukraina, 54000) w pobliżu Odessy, niedaleko Krymu. Ma na imię Viacheslav Rudenko i ma 32 lata. Znajomi z Żar nazwali go Sławek, z racji młodego wieku jakoś nie pasowało im, mówienie do niego Wiesław. Wcześniej nie prosił o pomoc, pisał że wszystko jest OK, że są cali i zdrowi. Czasami wysyłał zdjęcia z tego co dzieje się dookoła niego. Aż wojna zaczęła być coraz bliżej. I dzisiaj napisał o pomoc do mojego brata . Pomoc materialną. Napisał, że mu wstyd. Ale poprosił.

Jeżeli ktoś z Was ma ochotę, ma chęć uwierzyć w problemy tego chłopaka to proszę o wpłatę choćby złotówki. To ja zakładam tę zbiórkę ale na jego indywidualne konto. Wiem, że większość podejdzie z dystansem. Bo pewnie oszuści, bo chłopak kłamie, po co mu pieniądze, pewnie chce się wzbogacić kosztem innych i pod podszyciem wojny. Ale on naprawdę tam jest. Tam żyje i walczy