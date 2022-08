Przystanek Woodstock w Żarach wystartował 16 sierpnia 1997 roku. Mija właśnie 25 lat od festiwalu w naszym mieście

Dwa dni, 16 - 17 sierpnia 1997 roku, to był początek niezwykłej dla Żar historii. Miasto stało się stolicą rocka. Na lotnisko przyjechało kilkadziesiąt tysięcy młodych, barwnie, czasem dziwacznie, ubranych ludzi, budząc sympatię mieszkańców Żar. Wcześniej obawiano się rozrób, bijatyk, kradzieży, zupełnie niepotrzebnie. Woodstockowicze rozbijali namioty na lotnisku, przy którym dziś swoje siedziby ma sporo firm i dużych zakładów. Wtedy pole było puste i płaskie niczym naleśnik. Dzięki temu, widok flag na tle zachodzącego nieba do dziś pozostaje w pamięci uczestników festiwalu.

Jak Przystanek Woodstock trafił do Żar?

Woodstock 1997 r. Słoneczniki i masa ludzi

"Wielka liczba osób, wielka łąka i wielki gorąc" - tak prezes Fundacji WOŚP wspomina Woodstock 1997 w Żarach. "Pierwsze, co zobaczyłem w mieście, to niekończąca się łąka z muldami. A niedaleko szkoła rolnicza. Wpadliśmy na pomysł, żeby zasadzić słoneczniki. Dyrektor szkoły zgodził się: "OK, mamy godziny przeznaczone na praktyki, więc uczniowie mogą na nich sadzić słoneczniki, tylko załatwcie paliwo do traktora".