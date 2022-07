Pstrąże to miasto widmo. Kiedyś w tym miejscu tętniło życie, teraz to ruiny i kupy gruzu Małgorzata Fudali Hakman

Pstrąże to obecnie miasto widmo. Niegdyś tętniło tu życie, chociaż teren był zamknięty dla osób postronnych. Mieszkali tu żołnierze i ich rodziny.

Pstrąże swoją historią mogłoby obdzielić jeszcze kilka innych miejscowości. Życie mieszkańców w środku lasu nie było łatwe. A to pożar, a to napad, a to ktoś postanowił wybudować nieopodal obóz i koszary. Potem działania wojenne odcięły wieś od świata, by potem zniknąć na długo z map, bo tak chciała władza. Na krótko Pstrąże wróciło na mapy, by zniknąć z nich znów. Teraz już chyba bezpowrotnie. Z Żar do Miasta Widma, jak nazwali to miejsce eksploratorzy, nie jest daleko. To niewiele ponad 50 km. Trasa wiedzie przez Żagań, Szprotawę i Leszno Górne. Sama miejscowość, a raczej jej pozostałości, położona jest głęboko w lesie, między Buczkiem a Kozłowem.