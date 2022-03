Rodzina z Ukrainy znalazła schronienie w Żarach i Lubsku. Pomoc dla naszych sąsiadów nie słabnie

Wymęczeni drogą, ale bezpieczni

Jednak zanim kobiety z dziećmi dojechały do Żar, minęły cztery dni. Tyle trwała podróż, łącznie z przeprawą przez granicę, noclegiem po drodze. - Kiedy dotarli do nas w środku nocy to byli niesamowicie zmęczeni, nie chcieli nawet nic jeść, tylko kaszka dla dziecka i do łóżek. Jeśli dzieci spały do 10 rano to znaczy, że naprawdę to była dla nich męcząca droga i nie ma się czemu dziwić - dodaje Kornelia. - Maria z chłopcami są w naszym domu, bratowa Władka z dzieckiem u mojej kuzynki w Lubsku. Chcieliśmy, żeby byli blisko siebie i miały ze sobą kontakt, jako rodzina.

Na pytanie, jak długo zostaną, nikt nie potrafi odpowiedzieć. - Tego nie wie nikt, wszyscy chcemy, żeby wojna skończyła się jak najszybciej. Zostaną tutaj tak długo, jak będzie trzeba, teraz najważniejsze, że są bezpieczni - podkreśla Kornelia.