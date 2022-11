Sparta Grabik po zmianie...koszulek powstała jak feniks z popiołów i wygrała przegrany mecz

To był bardzo dziwny pojedynek. Gorąco było na boisku, ale na trybunach także nie brakowało ognia.

Bardzo dobrze rozpoczęła Granica. Po pierwszych 45 minutach prowadziła 2:0 po dwóch bramkach z rzutów karnych. Pierwszy w 33.min wykorzystał Artur Derkach, a drugi 5 minut później Paweł Siciński. Generalnie piłkarze gospodarzy średnio byli widoczni na boisku w pierwszej połowie. Może to spowodował to kolor koszulek łudząco podobny do trykotów rywali, a może po prostu nie byli dobrze rozgrzani.

Małgorzata Fudali Hakman

W każdym razie po zmianie stron i koszulek na bardziej wyraziste miejscowi wzięli się ostro do roboty. Już w 52. min sędzia Jan Kluczyński, który miał w tym spotkaniu pełne ręce roboty, podyktował kolejnego karnego. Tym razem dla grabiczan. Pewnie jedenastkę wykorzystał Kornel Szymański, który dał znak swoim kolegom do jeszcze większego wysiłku. I faktycznie, podopieczni Wojciecha Aksamitowskiego ryli boisko, jak dziki w żołędziach.