Szansa dla zabytków w Lubsku. Wieża ciśnień i magazyn będą muzeum kolejowym? Jest nadzieja, że tak się stanie

Zgłosiliśmy na konkurs związany z zabytkami celem remontu, odnowienia lubską wieże wodną/ciśnień z Towarówki (pochodzi sprzed 1908 r.) dobudowa do niej windy i schodów, jak i tamtejszy magazyn towarowy. Jesli uda się wygrać konkurs, zwycięski zabytek otrzyma 1 milion złotych. Nie chodzi tylko o odnowienie zabytku ale i znalezienie dla niego nowej funkcji. My zaproponowaliśmy urzadzenie Izby Tradycji Kolejowej (muzeum kolejowego), kawiarnię i świetlicę, miejsce spotkań dla mieszkańców. Chcemy ozywić tę część miasta i zadbać o zabytki oraz móc organizowac dla mieszkańców imprezy, spotkania i zajęcia. Chcemy łączyć pokolenia oraz dbać o przeszłość. Jeśli mieszkańcy Gminy Lubsko nam pomogą przejść do drugiego etapu to WYGRAMY! Szczegóły podamy na dniach.