Tygodniowy przegląd prasy 28.11.2021: Żary, 21.11-27.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Żar

Ostatni mecz kontrolny przed zimową przerwą rozegrali podopieczni Łukasza Czyżyka nie z byle kim. Przeciwnikiem żaran była trzecioligowa Carina Gubin. Promień przegrał to stracie 1:8, ale podobno to nie wynik był najważniejszy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żarach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Grzegorz Borkowski 24 listopada przestał pełnić funkcję trenera zespołu Piasta Iłowa, grającego na co dzień w 4.lidze.

Nowe oferty pracy z naszego regionu. Jeśli szukasz pracę, bo nie masz żadnej lub dotychczasowa nie spełnia oczekiwań, sprawdź, kogo brakuje na lokalnym rynku. To ponad sto ofert z Żar i okolic.

Marzysz o tym, by mieć pasa? Sprawdź, czy w żarskim schronisku nie czeka na Ciebie nowy przyjaciel. Jest tam mnóstwo wspaniałych czworonogów przeznaczonych do adopcji, mamy ich zdjęcia.

Trwa zbiórka pieniędzy na leczenie Samuela Niedziałkowskiego, który cierpi na porażenie mózgowe. Dwulatek do końca życia będzie wymagał specjalistycznej opieki. Na jarmarku świątecznym w Żarach odbędzie kiermasz. Dochód będzie przeznaczony na leczenie chłopca.

Z nami w Żarach nic Was nie ominie. Zobaczcie, co będzie się działo w mieście jeszcze w tym roku, i już na początku przyszłego. To m.in. koncert Halinki Młynkovej czy zespołu Raz Dwa Trzy, ale także Festiwal Kolęd i Pastorałek, występy zespołów tanecznych Żarskiego Domu Kultury. W naszej galerii znajdziecie informacje na temat imprez, które zaplanowano w Żarach na najbliższe tygodnie. Terminy, lokalizacje, ceny biletów. Już w najbliższą sobotę niezwykły koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod Agnieszki Duczmal.