Urzędnicy wyszli na ulicę w Żarach. Przed starostwem i urzędem miejskim zorgnizowali pikietę

- Jest to propozycja podwyżki rozciągnięta w czasie, na to pracownicy się nie zgadzają - mówi Joanna Werstler Wojtaszek, szefowa NSZZ Solidarność w starostwie żarskim.

- Pamiętajmy, że tu jest mowa o kwocie brutto, więc to co dostalibyśmy na rękę to są żenująco niskie podwyżki. na to się nie zgadzamy - podkreśla Wioleta Bonke, przewodnicząca związków w DPS w Miłowicach.