Derby powiatu dla Promienia! Żaranie nie dali żadnych szans Budowlanym Lubsko

Egzamin zadany na piątkę

Sędzia nie dopatrzył się przewinienia piłkarza miejscowych twierdząc, że jeżeli futbolówka odbiła się najpierw od ziemi, a potem od ręki, to wtedy karnego nie ma Sytuacja wydarzyła się przy rezultacie 2:0 dla Promienia i choć podopieczni Łukasza Czyżyka ostro protestowali, to dali się jakoś udobruchać i zeszli do szatni przy niezmienionym wyniku.

Sędzia główny, Michał Kramski starał się nie przeszkadzać zawodnikom w grze i dopuszczał często do starć na pograniczu faulu, ale przecież to męska gra dla twardzieli, a nie dla jęczących maminsynków. Mecz był dzięki temu bardzo płynny, przerywany bardzo rzadko przez arbitrów. Jedyną kontrowersyjną sytuacją była akcja z końcówki pierwszej połowy, gdy po wykonaniu rzutu rożnego, będący na polu karnym Marcin Piech, chciał wybić nogą futbolówkę spod własnej bramki i niestety nie trafił. Piłka odbiła się od murawy i kapitan Budowlanych zatrzymał ją ręką.

Nieprzekonywujące ataki i zabójcze kontry

Druga połowa zaczęła się od naporu Budowlanych, którzy chcieli za wszelką cenę strzeli kontaktowego gola. Ale żaranie nie zamierzali się położyć na soczystozielonej murawie i dać sobie wbić gola. Wręcz przeciwnie po pierwszych 10 minutach nieprzerwanego ataku i poprzeczce po strzale miejscowych, zaczęli kontratakować i robili to bardzo skutecznie. Do wspomnianych dwóch goli dołożyli jeszcze 3 i spokojnie mogli myśleć o popołudniowym grillu. Te mysli tak skutecznie ich rozproszyły, że w końcówce spotkania stracili bramkę, ale to było wszystko na co było stać w tym dniu podopiecznych Roberta Ściłby. Promień pokonał Budowlanych 5:1 i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli.

Bramki:

Dla Promienia Żary: Patryk Jasiak 6', Karol Łyczko 15', Kamil Dados56', Karol Łyczko 70'(K), Patryk Jasiak 77'.

Dla Budowalnych: Radosław Romanowski 82'