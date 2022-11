Dwa medale zapaśników Agrosu Żary na Mistrzostwach Polski młodzików!

Janów Lubelski był gospodarzem Mistrzostw Polski młodzików w zapasach styl klasyczny (04-06.11.2022). Na starcie Mistrzostw Polski U-14 stanęło 210 zawodników z 47 klubów. Nie mogło zabraknąć na tej imprezie zawodników żarskiego Agrosu.

Trener Maciej Korochoda zabrał do odległego Janowa Lubelskiego czterech zawodników. Najmłodsi żarscy zapaśnicy zaprezentowali się w turnieju mistrzowskim z bardzo dobrej strony. Zapaśnicy Agrosu wracają z Mistrzostw Polski z dwoma brązowymi medalami.

Pierwszy brąz dla żarskiej ekipy wywalczył w kategorii wagowej do 52 kg Oskar Jedut. Oskar wygrał zdecydowanie trzy pojedynki eliminacyjne i dopiero w półfinale, minimalnie uległ zawodnikowi Unii Racibórz (4:6) , Szymonowi Nieckarzowi. Oskar do ostatnich sekund pojedynku dążył do zmiany rezultatu, wykonał udaną akcję techniczną, niestety dosłownie ułamki sekundy po czasie walki. W walce o medal brązowy z reprezentantem Hardych Jaroszowiec, Mateuszem Pałką, błyskawicznie wykonał efektowny rzut i zakończył pojedynek przed czasem. Agros Żary Brąz Oskara to wielki sukces utalentowanego zawodnika, tym bardziej, że ma jeszcze rok na rywalizację młodzików.

Drugim brązowym medalistą został walczący w kategorii wagowej do 57 kg, Damian Kaciniel. Damian jechał do Janowa walczyć o medal i wykonał zadanie w 100 procentach. Swoją postawą na macie pokazał, że ma sportowy charakter i to chyba cieszy jeszcze bardziej niż medal. Zawodnik Agrosu, wygrał dwie pierwsze walki turnieju, w stylu nie pozostawiającym rywalom złudzeń. Szczególnie wygrana z Krzysztofem Luberą (Karkonosze Stara Kamienica), dawał już powody, by wierzyć, że Damiana stać na medal. Droga do medalu stała się nieco wyboista po trzeciej rundzie, gdzie żarski zawodnik uległ rywalowi z Radomia (Przemysław Andrychowski). Dwa kolejne pojedynki to zwycięstwa Damiana. Agros Żary W kolejnym, decydującym o prawe rywalizacji o brąz Damian Kaciniel wygrał przez przewagę techniczną z zawodnikiem z Gdańska (Alan Hełminiak). Sukces w tej walce cieszył niezmiernie, bowiem jeszcze trzy tygodnie temu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, górą był zapaśnik z Gdańska. Walka Damiana o medal brązowy to znakomite nastawienie do rywalizacji i błyskotliwe zwycięstwo przez przewagę techniczną z Krzysztofem Dynaryńskim (Husarz Gniezno).

Nasi kolejni reprezentanci również pozostawili dobre wrażenie ze swojego startu. Kacper Pecyna (62 kg), po porażce w pierwszym pojedynku, dalej rywalizował bardzo ambitnie. Wygrał trzy kolejne pojedynki, by dopiero w walce dającej prawo rywalizacji o medal brązowy, ulec rywalowi z Wołowa. Kacper uplasował się na 7 m (21 zaw, w kategorii), to dobry występ tego zawodnika.

13. miejsce zajął najmłodszy w ekipie Kacper Nowakowski. Kacper zwyciężył w jednej walce i przegrał dwa pojedynki, w tym nieznacznie z późniejszym brązowym medalistą kategorii wagowej do 38 kg. Kacper ma „papiery”, by w przyszłości zdobywać medale imprez mistrzowskich i praca treningowa, która go czeka z pewnością da jeszcze i samemu zawodnikowi powody do radości.

Dariusz Kołacz

