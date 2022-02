Google Street View w Żarach. Kamery uchwyciły życie mieszkańców naszego miasta, wiele się tutaj zmieniło Aleksandra Łuczyńska

Kamery Google Street View odwiedziły Żary m.in. w 2012, 2013, 2017, czy 2018 roku i zdjęcia z tego okresu możemy oglądać do dziś. Zobaczcie, co udało się uchwycić kamerom, jak kilka lat temu wyglądało życie mieszkańców naszego miasta. Jak zmieniły się budynki, ulice, wiele z nich wygląda dziś zupełnie inaczej, pojawiły się nowe galerie, wycięto sporo drzew, wybudowano nowe bloki. Zajrzyjcie do galerii.