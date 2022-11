Mundial Żary w pięknym stylu wywalczył awans do następnej rundy Mistrzostw Polski U15 w futsalu

Bez porażki, awansowaliśmy do kolejnej rundy, która rozegrana zostanie 10-11 grudnia. Gospodarza turnieju poznamy w ciągu najbliższych dni. Bardziej niż dobry wynik, cieszą zauważalne efekty, treningów na hali. Turniej ten potwierdził, to że w futsalu, nie wzrost i siła, ale najważniejsze są: technika, mobilność , szybkość decyzji. Gdy do tego dojdzie umiejętność gry 1v1 połączona z dobrą organizacją drużyny, to efektem jest dobry wynik. Dziękujemy za zaufanie rodzicom oraz trenerom z klubów trawiastych, którzy powierzyli nam swoich młodych zawodników, doceniając korzyści jakie niosą treningi i gra w futsal. To nasz wspólny mały sukces-poinformował klub na swoim profilu FB.