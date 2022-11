Na żarskich cmentarzach trwa kwesta dla Kacpra Wietrzyckiego

- Kiedyś jeździliśmy dużo częściej na turnusy rehabilitacyjne, teraz Kacper ma sporo nauki, bardzo lubi chemię, fizykę, więc trzeba to wszystok pogodzić - dodaje Paweł, tata Kacpra. - Jest największym fanem FC Barcelony w Żarach, chyba nie ma w mieście osoby, która by o tym nie wiedziała. Jak tylko jest taka możliwość zabieram go na boisko, żeby grał mecze ze zdrowymi chłopakami, on to uwielbia. Gdyby nie korzystał z rehabilitacji, pojawiłoby się mnóstwo problemów, wymaga stałego wsparcia specjalistów.