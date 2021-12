Podszywają się pod żarskiego policjanta! Uwaga nie daj się nabrać internetowym oszustom

Zakupy oraz wiele innych spraw załatwiamy za pośrednictwem internetu. Pamiętajmy jednak, że tutaj również możemy zostać oszukani. Na portalach internetowych oraz na Facebooku pojawiła się nieprawdziwa informacja dotycząca szybkiego i łatwego zarabiania pieniędzy. Oszuści tworząc komunikat reklamujący platformę inwestycyjną, zachęcają do zainwestowania niewielkiej kwoty po wpłacie, której dzięki tej platformie będzie można zarabiać bez wysiłku duże pieniądze. Komentarze pod artykułem są oczywiście tylko pozytywne i spreparowane na potrzeby opisanego komunikatu. W tym przypadku, aby zachęcić odbiorców do skorzystania z tej platformy, jako osobę godną zaufania wskazano policjanta z Żar, jednak taki funkcjonariusz w żarskiej jednostce, jak również w jednostkach ościennych nie pracuje.

Przestrzegamy osoby, które wierzą, że bez wysiłku w łatwy sposób mogą się wzbogacić, bardzo często zamiast zyskać tracą.

Pamiętajmy!

Bądźmy ostrożni podając w internecie numer swojej karty kredytowej

-nie klikaj żadnych odsyłaczy w wiadomości przesłanej sms-em, za pośrednictwem komunikatora, czy e-maila: odsyłacze te często prowadzą do sfałszowanych stron lub stron zainfekowanych szkodliwymi programami,

-zainstaluj dodatkowe blokady konta i kart płatniczych, jakie zalecają pracownicy banku,

-kiedy pracownik banku telefonuje z zapytaniem, czy wszystko jest w porządku i czy przypadkiem, ktoś nie nakłania nas do zdjęcia limitów i blokad-powiedzmy prawdę, w tym momencie możemy uratować swoje oszczędności,

-kiedy kupujący lub sprzedający prosi cię o zainstalowanie nieznanego oprogramowania na telefon lub komputer, zastanów się – to może być program do szpiegowania twoich ruchów na klawiaturze, w ten sposób oszust widzi pulpit twojego laptopa i tak zdobywa twoje hasła do logowania.

Pamiętajmy żeby w każdej sytuacji zachować czujność, szczególnie wtedy, kiedy chodzi o nasze oszczędności. Zarówno w sytuacjach, kiedy nieznajomy prosi nas o pomoc finansową, a także wówczas, gdy dokonujemy zakupów przez internet. W sieci działają oszuści, chcą oni w łatwy sposób się wzbogacić naszym kosztem , dlatego: