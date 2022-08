Strajk w Lubsku. Pracownice zakładu W&W Polska Sp. z o.o. walczą o podwyżki, chcą zarabiać 450 złotych brutto więcej

Pracownice W&W Polska w Lubsku, gdzie produkowane są cholewki do obuwia, walczą o 450 złotych brutto podwyżki. Jak mówią, to walka o godność. W spór zakładowy weszły 8 marca tego roku. Do dziś nie udało się osiągnąć porozumienia z pracodawcą. Podpisano protokół rozbieżności, bo mimo iż pracodawca na wysokość podwyżek ostatecznie przystał, termin ich wprowadzenia jest, według strajkujących, nie do zaakceptowania.