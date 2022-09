Zatrzymano pięć osób w śledztwie dotyczącym gangu akcyzowego. Przestępcy działali na terenie woj. lubuskiego i dolnośląskiego oraz Niemiec

Nad sprawą pracują policjanci z wrocławskiego CBŚP wspólnie z Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu, Biurem Spraw Wewnętrznych Policji oraz funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

- Z ustaleń śledztwa wynika, że tytoń był sprowadzany do Niemiec z Bułgarii, a następnie przemycany do Polski, gdzie trafiał do nielegalnych krajalni tytoniu oraz fabryk papierosów - informuje rzeczniczka CBŚP, podinsp. Iwona Jurkiewicz.