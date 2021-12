Grudzień 2021 w Żarach: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2021

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Żar. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To już kolejna odsłona i ostania w listopadzie Targu Śniadaniowego w Folwarku Zamkowym w Żarach.

To już druga edycja Charytatywnych 24h Mistrzostw Świata Zielonego Lasu. Impreza odbywała się w ten weekend w Żarach.

Kiedy w Żarach spadnie śnieg? Według długoterminowych prognoz, prawdziwa zima pojawi się dopiero w grudniu, ale to zaledwie kilka tygodni. Podobno wcześniej czekają nas, niestety, mrozy. Lubicie śnieg? Zobaczcie, jak kilka miesięcy temu wyglądały ulice w naszym mieście. Pierwszy śnieg spadł w Żarach już po Nowym Roku i tak przez kilka tygodni mogliśmy się cieszyć prawdziwą zimą. Drogowcy mieli ręce pełne roboty, pługi nie nadążały z odśnieżaniem. A czy w tym roku możemy liczyć na białe święta? Mamy taką nadzieję!

Ostatni mecz kontrolny przed zimową przerwą rozegrali podopieczni Łukasza Czyżyka nie z byle kim. Przeciwnikiem żaran była trzecioligowa Carina Gubin. Promień przegrał to stracie 1:8, ale podobno to nie wynik był najważniejszy.

To już piąty kalendarz charytatywny ze zdjęciami niezwykłych motocyklistek z Żar i okolic. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na leczenie Lenki i Marcela.

Piękne miasto jakim przed wojną był Trzebiel przestało istnieć w 1945 roku, czyli w tym samym czasie, gdy utraciło prawa miejskie. I nie stało się to za sprawą zniszczeń wojennych, ale... rozbiórki. Wiele budynków zniknęło ponieważ materiał budowlany był potrzebny - podobno - na odbudowę stolicy. Po drugiej stronie drogi prowadzącej do Bad Muskau było kąpielisko miejskie. Tak, tak Trzebiel miał kiedyś basen!

Żary w obiektywie fotoreportera "Gazety Lubuskiej". Sześć lat temu, w 2015 roku, właśnie tak wyglądało miasto. Czy dużo się zmieniło od tego czasu? Powstała nowa galeria, niektóre ulice wyremontowano. Zajrzyjcie i przekonajcie się sami, jak było w Żarach.

Nikt nie wyobraża sobie krajobrazu Jezior Wysokich (gm. Brody) bez niej. Wieża przeciwpożarowo - widokowa stoi na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo - Leśnej od 22 lat.

Z pewnością wybór zdjęć nie należał, bo w końcu rok ma zaledwie dwanaście miesięcy, a zdjęć są setki. Tomasz Czech prowadzący Żary z drona wydał właśnie kolejną edycję kalendarza. Znajdą się w nim najpiękniejsze ujęcia naszego miasta i pięknych okolic, wykonane oczywiście z drona. Magiczny wschód słońca, kościół obsypany śniegiem, czy malownicze pole rzepaku. Zobaczcie, co trafiło do kalendarza, który jest dostępny m.in. na profilu Żary z drona. Warto się spieszyć, bo zamówienia są przyjmowane tylko do końca listopada.