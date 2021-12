Wichura w Żarach. Silny wiatr powalał drzewa i zrywał linie energetyczne. Strażacy wyjeżdżali już prawie 100 razy

-Strażacy wyjeżdżali do tej pory wyjeżdżali do 60 zdarzeń w powiecie żarskim. Najczęściej są to powalone drzewa na drodze, uszkodzone samochody i uszkodzone linie energetyczne- informuje mł. kpt. mgr inż. poż. Paweł Brela z KP PSP w Żarach.