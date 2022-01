Styczeń w Żarach: Przegląd prasy z grudnia 2021 w Żarach, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd grudnia 2021 w Żarach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jakie imię nosi najwięcej mężczyzn w naszym kraju? Sprawdźcie na naszej liście, jakie imiona męskie są najpopularniejsze! Może wśród nich jest Wasze imię?

23 grudnia odszedł od nas jeden z dziennikarzy, który współtworzył Gazetę Lubuską w latach 1998-2015, W sierpniu skończył 72 lata.

Mobilne Płuca przyjechały do Żar we wtorek, 14 grudnia i stanęły koło parkingu przy galerii A10 na skrzyżowaniu ulicy Artylerzystów z Moniuszki. Żary to jedyne miasto w województwie i jedno z czterdziestu w całym kraju, w którym przeprowadzono podobną akcję. Jej inicjatorem jest Polski Alarm Smogowy.